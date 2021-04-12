- Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.





- А у кого родилась такая необычная идея?





- Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз.





- Получается, никто из футболистов не был против?





- Нет конечно. Это идея всего коллектива.





- А легионеры как отнеслись?





- Да нормально. Они же часть команды.





- Почему поехали именно в Пинский район?





- С кем удалось договориться, туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засев, вот и все.





- Ранее проводили что-то подобное?





- Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать.





- И как такая задумка? Понравилась?





- Нормально. Если выиграли, значит, все пошло на пользу.