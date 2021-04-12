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Спортивный директор "Руха" о поездке в колхоз: если выиграли, значит, все пошло на пользу

После победного матча "Руха" в 4-м туре чемпионата страны журналист Николай Иванов сообщил, что обыграть "Ислочь" футболистам помогла поездка в один из колхозов Пинского района. Там команда убирала камни с поля и "прилично поднагрузилась в свой выходной". "Трибуна" обратилась за комментариями по этому поводу к спортивному директору "Руха" Сергею Присяжнюку, который подтвердил информацию.

Спортивный директор "Руха" о поездке в колхоз: если выиграли, значит, все пошло на пользу
- Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.

- А у кого родилась такая необычная идея?

- Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз.

- Получается, никто из футболистов не был против?

- Нет конечно. Это идея всего коллектива.

- А легионеры как отнеслись?

- Да нормально. Они же часть команды.

- Почему поехали именно в Пинский район?

- С кем удалось договориться, туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засев, вот и все.

- Ранее проводили что-то подобное?

- Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать.

- И как такая задумка? Понравилась?

- Нормально. Если выиграли, значит, все пошло на пользу.
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