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Большинство японцев выступает за отмену или перенос Олимпиады в Токио

Большинство жителей Японии проголосовали за то, что летние Олимпийские игры в Токио должны быть отменены или перенесены. Об этом свидетельствуют данные опроса японского агентства Kyodo.





39,2% опрошенных выразили мнение, что Олимпиаду в Токио нужно отменить, 32,8% выступили за перенос. Только 24,5% считают, что Игры должны быть проведены по текущему расписанию.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться в 2020 году, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
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