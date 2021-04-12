В России 12-летний спортсмен впал в кому после прыжка в воду на соревновании
12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачного прыжка на соревнованиях в Москве.
Как сообщается в Telegram-канале "Мутко против", турнир проходил 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время исполнения прыжка подросток ударился головой о вышку, с которой прыгал.
В результате он получил тяжелую травму и был госпитализирован. Сейчас юный спортсмен находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
По некоторым данным, СК РФ уже проводит проверку по факту инцидента.
Также отмечается, что подросток неоднократно выигрывал всероссийские соревнования в своей возрастной категории.
15:55 12/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение