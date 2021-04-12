







После трех ничейных результатов подряд в чемпионате страны команда в свой выходной день отправилась в один из колхозов Пинского района.





Поездка положительным образом сказалась на спортивном результате: в следующем матче "Рух" обыграл "Ислочь" — 1:0.





"За счет чего "Рух" справился с "Ислочью"? Без шуток: помогла поездка в колхоз. После третьего кряду ничейного результата команда отправилась в Пинский район камни с поля убирать. Футболисты прилично поднагрузились в свой выходной. Как видим, не напрасно. Действенная мера!" — написал Иванов.







