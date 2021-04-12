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После трех ничьих кряду "Рух" свозили в колхоз - убирать камни с поля

Журналист Николай Иванов в своем телеграм-канале сообщил о необычном способе мотивации игроков в брестском "Рухе".



После трех ничейных результатов подряд в чемпионате страны команда в свой выходной день отправилась в один из колхозов Пинского района.

Поездка положительным образом сказалась на спортивном результате: в следующем матче "Рух" обыграл "Ислочь" — 1:0.

"За счет чего "Рух" справился с "Ислочью"? Без шуток: помогла поездка в колхоз. После третьего кряду ничейного результата команда отправилась в Пинский район камни с поля убирать. Футболисты прилично поднагрузились в свой выходной. Как видим, не напрасно. Действенная мера!" — написал Иванов.
Прессбол
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