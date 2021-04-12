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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Легкая атлетика. Белоруска Екатерина Гнедько дисквалифицирована на 4 года за употребление запрещенного вещества

Представительница спортивной ходьбы из Бреста Екатерина Гнедько дисквалифицирована НАДА Беларуси на 4 года.



В организме 21-летней легкоатлетки был обнаружен лигандрол. Это то же вещество, за которое была наказана титулованная бегунья на 800 метров Марина Арзамасова.

Результаты спортсменки аннулированы, срок наказания отсчитывается от 12 февраля 2021 года до 11 февраля 2025 года.
Прессбол
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