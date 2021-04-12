На днях «Еврорадио» опубликовало документ, из которого удалось узнать, сколько денег в хоккейное «Динамо-Минск» за шесть недавних лет (с 2014-го по 2019-й) вложил генеральный спонсор клуба «Беларуськалий». Цифры впечатляющие – 75 млн долларов. А с учетом того, что еще в 2008-м калийщики вбухал в клуб 17 млн долларов, общая сумма вложений уже явно превысила 100 миллионов. На зарплаты игроков «Динамо» за девять лет потратило 83 млн долларов. Вот только соответствующей отдачи клуб не получил.





При этом важно отметить, что эти деньги для «Беларуськалия» добывали простые люди – шахтеры, которые под землей рискуют своими жизнями. А в нынешних условиях, в которых существует Беларусь, еще и подвергаются прессу со стороны руководства за свои политические взгляды. Многие несогласные, конечно, ушли с предприятия после августовских событий и вступили в стачечный комитет, в котором сейчас насчитывается почти полторы сотни человек. Но есть и те, кто вернулся на производство, несмотря на то, что в свое время бастовал вместе с коллегами. Сейчас на «Беларуськалии» числится более шести тысяч работников. При этом, по мнению многих, шахтерский труд в Беларуси совсем не соответствует зарплатам.





«Трибуна» пообщалась с теми, кто до недавнего времени зарабатывал деньги для «Беларуськалия», а, фактически, и на хоккейное «Динамо», или делает это даже сейчас. Мы узнали, что думают представители горной промышленности о вложенных в клуб средствах, финансировании «Беларуськалием» проектов за пределами Солигорска, а также поговорили о зарплатах и условиях труда на производстве.





«Динамо» в итоге стало игрушкой одного человека»





Александр Курбан, член стачкома, отработал на «Беларуськалии» 20 лет





О вложенных в «Динамо-Минск» деньгах: «Для меня эти цифры – не сюрприз. Я даже подумал, что за эти годы, наверное, мало вытянули денег из «Беларуськалия». Естественно, я поддерживаю стремление развивать в стране спорт, должны быть крепкие хоккейные клубы, но, знаете, как [бывший] работник объединения, могу сказать честно, что я и многие мои коллеги не сразу даже узнали, что «Беларуськалий» является генеральным спонсором «Динамо-Минск». Когда же это стало известно, мы у руководства прямо спросили, почему для нас, шахтеров, не организовываются поездки на матчи, почему не ездят другие работники предприятия. Ответа мы не получили. При этом «Беларуськалий» продолжил вкладывать деньги в «Динамо».





Много это или мало – почти 100 млн долларов? Откровенно говоря, для меня это космическая сумма, но относительно хоккея и «Динамо» в частности, я не могу сказать, насколько это существенные вложения – не знаю, во сколько обходится содержание профессионального клуба. Но вот одно скажу точно: неправильно, когда это всё ложится на госпредприятие. Профессиональный хоккейный клуб, который выступает на большой международной арене, как, в нашем случае, КХЛ – все это в первую очередь бизнес-проект. И я уверен, что бизнес-проектами, их содержанием и развитием должны заниматься частные руки. Повторюсь, нельзя это кидать на плечи госпредприятий, трудовых коллективов и госбюджета. Но у нас все именно так, и клуб в итоге стал игрушкой одного человека.





Плюс, насколько знаю, раньше руководителями «Динамо» были люди из КГБ, из силовых структур. Сейчас гендиром является бывший глава МВД Игорь Шуневич? Ну вот, о чем мы и говорим. Силовые методы правления везде и кругом, а в таком случае ни одна спортивная команда не заиграет толком, не добьется результата.





Как по мне, деньги, которые выделяет на «Динамо» «Беларуськалий», могли бы пойти на улучшение городской инфраструктуры, на развитие спортивных школ в Солигорске. Не вижу смысла платить большие деньги заграничным хоккеистам, когда можно растить поколение будущих спортивных звезд в Беларуси. А то доходит до того, что в детских школах родители сами вынуждены давать деньги, чтобы юные спортсмены ездили на соревнования, в некоторых школах родители дают часть средств для закупки амуниции и оборудования. Разве это нормально? Пусть госпредприятия вкладывают деньги не в частные проекты, а в такие вот детские школы, и тогда через 5-7 лет у нас вырастет поколение победителей. Но «Беларуськалий» и другие спонсоры финансируют «Динамо-Минск», при этом никакого результата нет».





О финансировании проектов за пределами Солигорска: «Если деньги вкладываются в сферу образования, культуры, спорта, то, думаю, это правильно, и ничего плохого в таком положении вещей не вижу. При этом главное, чтобы выделяемые ресурсы распределялись целенаправленно, доходили до нужных адресов. Нужно воспитывать наших детей на человеческих ценностях, и если для этого нужны какие-то деньги «Беларуськалия», даже за пределами Солигорска, ничего не имею против. Повторюсь, я только за, чтобы страна жила насыщенной спортивной и культурной жизнью. Вопрос лишь в грамотности используемых средств. И, конечно, нужно смотреть в будущее».





О соответствии труда шахтеров и их зарплат: «Если посмотреть на то, сколько зарабатывают работники горной промышленности в других странах, то в Беларуси труд шахтера недооценен и не оплачивается в той мере, в которой заслуживает. Но если мы посмотрим на общее состояние дел в нашей стране, на средние зарплаты, то многие, конечно, скажут, что шахтеры получают хорошие деньги. Не буду скрывать, у меня зарплата была 1000 долларов. По белорусским меркам это хорошие деньги. Но вот мой коллега в Германии получает 5,5 тысяч евро, в Канаде люди моей специальности зарабатывают около семи тысяч долларов. Да даже в африканских шахтах людям платят больше.





Раньше профессия шахтера у нас была престижной, в 1990-е люди имели неплохие финансы деньги. Но сейчас страна обнищала, стали беднее и работники нашей сферы».





О вложении денег в развитие производства, инфраструктуры и условий труда: «Тут вообще дела обстоят далеко не лучшим образом. Продолжительность жизни у шахтеров и так небольшая – 60-65 лет в среднем, а когда еще на это влияют условия труда, то вообще становится страшно. «Беларуськалий» выделяет деньги на какие-то проекты, и при этом на производстве банально не хватает средств на индивидуальные средства защиты. Нет исправного оборудования, инструментов. Когда я еще работал там, сталкивался с дефицитом спецодежды. Власти дают распоряжение «Белауськалию» выделить средства на то и на то, но бюджет предприятия не резиновый. В итоге приходится экономить. На чем? На инфраструктуре и, соответственно, здоровье работников.





Я вообще скажу, что в этом плане с каждым годом на предприятии становится все хуже и хуже. А декреты вы сами знаете кого просто ставят «Беларуськалий» на колени. Один декрет об импортозамещении убивает все на корню. То есть предприятие не может закупить комплектующие за границей, потому что нужно ставить наше, которое, извините меня, отработает два часа. А сто́ит порой это оборудование побольше, чем иностранные. Но у нас же импортозамещение… Извините, о какой выгоде можно говорить, если закупается белорусское оборудование, которое в разы дороже немецкого, потом оно работает две недели, ломается и отправляется на капитальный ремонт, который, в свою очередь, потянет денег больше, чем стоит само оборудование? О чем мы тогда говорим? О какой рентабельности? Зато купили свое… Все надо менять в стране. Самое главное, вы сами знаете кого нужно менять.





«В нашей стране труд людей в принципе недооценен»

Анатолий Бокун, сопредседатель стачкома, отработал на «Беларуськалии» 19 лет





О вложенных в «Динамо-Минск» деньгах: «Цифра просто огромная, это однозначно. А если учитывать уровень зарплат в Беларуси, то сумма в буквальном смысле шокирующая. И мое отношение к тому, что «Беларуськалий» такие деньги вбухивает в «Динамо», естественное, негативное. Есть же много сфер, куда было бы полезнее их направить. Самая острая тема – это коронавирус в Беларуси. И не менее важная – состояние охраны труда на предприятии. Потратьте вы деньги на оборудование, на развитие инфраструктуры – это будет намного лучше и полезнее».





О финансировании проектов за пределами Солигорска: «Я не сторонник того, чтобы за счет одного предприятия делалось все кругом, а внутри самого предприятия люди будут стоять, грубо говоря, на коленях около сломанного оборудования. В то время, как необходимые для развития инфраструктуры деньги уходят непонятно куда и непонятно зачем.





Да, «Беларуськалий» выделяет определенные средства на какие-то культурные мероприятия. И для этого есть определенный бюджет. Но если затраты выходят за рамки этого бюджета, у предприятия забираются дополнительные средства, то это называется «жизнь на широкую ногу». А в это время люди должны страдать и в том числе отдавать свои жизни на производстве. По-моему, это ненормально».





О соответствии труда шахтеров и их зарплат: «Слышал, что за 9 лет общая сумма зарплат в «Динамо» составила 83 млн долларов. А теперь давайте поговорим о зарплатах шахтеров, да и простых белорусов. По-моему, в нашей стране труд людей в принципе недооценен. Извините, о чем можно говорить, когда денег хватает только на то, чтобы выживать? Очевидно, это не тот уровень заработной платы. Человек не может себе позволить что-то иное, кроме как платить кредит, покупать еду, какую-то одежду. Для обучения детей тоже, оказывается, нужно брать кредит. Даже на доставку еды уже начали давать кредит. Вот это все отображает существую реальность.





То же самое и с работниками горной промышленности. Однозначно, шахтеры должны получать совершенно другие деньги. Люди работают в тяжелейших условиях, тратят свое здоровье и, к сожалению, в довольно раннем возрасте уходят из жизни. А здоровье за деньги не купишь.





Можно ли на зарплату шахтера накопить на жизнь на пенсии? Все, конечно, зависит от того, какой образ жизни ведет человек. Но вы не забывайте, что Солигорск – один из самых дорогих городов Беларуси. Все это, хочешь не хочешь, заставляет тратить больше. А чтобы тратить больше, нужно, соответственно, и получать совсем другие деньги».





О вложении денег в развитие производства, инфраструктуры и условий труда: «К сожалению, условия труда на предприятии с каждым годом становятся все хуже и хуже. Это связано как с качеством оборудования, так и с вопросами безопасности работников. Вообще, все моменты цепляются друг за друга: от закупки запчастей до несвоевременного ремонта оборудования. Все это приводит к плачевной ситуации на производстве и ведет к появлению несчастных случаев, в том числе групповых и со смертельными исходами. «Беларуськалий», конечно, вкладывает какие-то средства в развитие инфраструктуры, но их недостаточно. Более того, могу сказать, что заявки на закупку оборудования и запчастей выполняются в лучшем случае на 20 процентов. Покупается то, на что хватает денег. В итоге рабочие трудятся на старом некачественном оборудовании.





А еще свою роль играет тендерная система. Она, к сожалению, не гарантирует качество запчастей, которые мы получаем. Грубо говоря, предприятие купит то, что дешевле, а не то, что качественнее. И к чему это приводит? С начала года на «Беларуськалии» произошло восемь официально зарегистрированных несчастных случаев. Это те, которые просто невозможно уже замолчать и скрыть. А сколько, представьте, несчастных случаев, о которых люди не знают… Работников прорабатывают и склоняют к тому, чтобы они молчали и никому ни о чем не говорили.





Плюс еще можно говорить о том, что психологическая обстановка в стране влияет на травматизм на производстве. То есть люди работают без должного желания. Им дали четко понять, что они – рабы. И как раб может качественно трудиться? О чем он будет думать?»





«Госпредприятия должны поддерживать спорт, но не в таких масштабах и не в добровольно-принудительной форме»





Сотрудник «Беларуськалия», работает на предприятии около 10 лет





О вложенных в «Динамо-Минск» деньгах: «Вообще, вкладывать в спорт нужно, но, во-первых, не в таких масштабах, а во-вторых, должен быть определенный выхлоп. «Динамо», конечно, развлекает народ, имеются в истории клуба и классные моменты, но те задачи, которые ставились – вырастить молодых белорусских игроков, подвести их к сборной – ничего этого мы не увидели. Более того, все помнят, как недавно «националка» вылетала из элитного дивизиона, а потом мучительно возвращалась. Ну реально, где выхлоп от вложений? Спорт – это бизнес, и все инвестиции должны себя оправдывать.





Конечно, часть этих денег «Беларуськалий» мог бы вложить в какие-то другие сферы. И пускай они пойдут на развитие Солигорска. Например, пусть предприятие построит набережную, тем более проект есть уже несколько лет. Вот только воз и ныне там. Есть аквапарк в Молодечно, но нет его в Солигорске. Как так? Аттракционы для детей – это только какой-то ширпотреб. Так что, уверен, деньги могли бы пойти и на более нужные цели.





Хотя, с другой стороны, нужно понимать, что такому гиганту, как «Беларуськалий», повесили в плечи это «Динамо». Вряд ли предприятие само захотело отдать 100 млн долларов. Нет, все это навязано сверху. Ладно, это понятно, но где все-таки выхлоп от этого? Ничего толкового мы не увидели. И такие вложения – полный абсурд».









О финансировании проектов за пределами Солигорска: «Мне кажется, когда на «Беларуськалий» это вешают сверху, то у предприятия просто выбора нет. Пока у нас происходит в стране то, что происходит. Пока все идет в добровольно-принудительном порядке, ничего толкового не получится. И тот же спорт, уверен, должен быть в частных руках. Вы можете себе представить, что глава ИИХФ Рене Фазель пришел к руководителям «Шкоды» или «Нивеи» и сказал, что они будут титульными спонсорами и должны вкладывать деньги в чемпионаты мира? А руководители такие: «Да, вопросов нет, сделаем». Я сам этого не представляю.





Любое сотрудничество должно быть на взаимовыгодных условиях. Но в Беларуси как? Так, у вас денег много – давайте спонсируйте то и то. Вспоминаю Европейские игры в Минске. Вот кому они были нужны? «Беларуськалий» вбухал деньги лишь для того, чтобы кто-то развлекся.





Еще со времен Совка у нас заведено, что государственные предприятия должны поддерживать спорт и различные мероприятия. Может быть. Но, извините меня, не в таких масштабах и не в добровольно-принудительной форме. Как после субботников появляются фотографии того, как все убирают, потому что якобы хотят, чтобы страна была чистой, а спросите у людей, зачем они это делают, так 95 процентов скажут, что им просто приказали».





О соответствии труда шахтеров и их зарплат: «Однозначно, шахтерам в Беларуси платят не столько, сколько они заслуживают. Абсолютно. По меркам страны, на фоне всего остального, деньги, может, и хорошие, но если взглянуть на условия труда, то платить людям нужно больше. Ведь даже любой спуск и подъем сказывается на здоровье. А если находиться долгое время под землей, в ночное время, в пыли и в берушах – это колоссальный стресс для организма. И не забывайте, что это очень опасная работа. Сколько уже в этом году произошло несчастных случаев... Насколько знаю, одному парню после ЧП ампутировали ногу, еще на одного упала порода. Но руководители как всегда скажут, что это по вине работника, что нарушена техника безопасности. У нас все виноваты, кроме государства и начальников. Так что, повторюсь, шахтеры в нашей стране должны получать гораздо больше, чем они имеют сейчас.





Может быть, часть тех средств, что выделяется на «Динамо», лучше пустить на зарплаты людям. Но дело в том, что если забрать финансы у клуба, вряд ли люди их увидят. «Беларуськалий» найдет куда эти деньги потратить. Создадут какой-нибудь гандбольный клуб, начнут туда миллиарды вбухивать. Так что шахтеры эти деньги не увидят, к сожалению. А это неправильно».





О вложении денег в развитие производства, инфраструктуры и условий труда: «Сейчас что-то в плане инфраструктуры начинают обновлять, но, думаю, практически любой шахтер из забоя вам скажет, что он недоволен условиями работы. Техника изношена и требует капитального ремонта, но не дают ничего менять, потому что стоит задача выполнять план. Чтобы перемонтировать оборудование для добычи руды, нужно три-четыре месяца, по-хорошему. А это, естественно, простой.





Если же оборудование ломается, это сказывается на выполнении плана. И, соответственно, на зарплате. Грубо говоря, месяц можно пахать на голую ставку, без премии. Да, всегда было тяжело, но в последнее время начали еще закручивать гайки в плане контроля, частых проверок. Как, впрочем, и везде в Беларуси. А еще могут сделать так: сегодня ты перевыполнил план, поставил рекорд, а завтра тебе скажут, чтобы дал те же показатели. И это уже будет не рекордом, а нормой. Не выполнишь ее – меньше денег получишь. Планка задирается все выше и выше. А представьте, что вдруг сломается оборудование, которое и так старое?





Так что шахтеры сейчас у нас работают в очень жестких условиях. Я всегда сравнивал работников горной промышленности со спортсменами. Да, спортсмены получают деньги заслуженно, игроки жертвуют своим здоровьем. Но, извините, и труд горняков должен оплачиваться таким же образом, и должны быть созданы соответствующие условия для качественной и полноценной работы».





Фото: euroradio.fm, tut.by







