+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Тренер Миная опроверг информацию об уходе Милевского

Сам игрок также заявил, что это неправда.

Артем Милевский. Фото - ФК Минай

Форвард Миная Артем Милевский отрицает информацию о возможном разрыве контракта с клубом, пишет sportarena.by. Такого же мнения придерживается тренер команды Николай Цымбал.

«До межсезонья у нас еще ряд ответственных игр, в том числе сегодняшняя с Рухом, поэтому говорить о каких-то кадровых изменениях сейчас — это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в Минае, и все наши мысли исключительно о предстоящих играх», — сказал Цымбал.

Напомним, накануне издание Спортивка сообщило, что руководство Миная намерено расстаться с Милевским летом.

Артем принял участие в пяти матчах в составе Миная, результативными действиями не отметился.

Минай с 15 очками занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]