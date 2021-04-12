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Белорус Силла завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо

Континентальный форум в столице Болгарии стал первым серьезным стартом для спортсмена после четырехлетней дисквалификации.

Белорус Силла завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо
Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла стал трехкратным чемпионом Европы на соревнованиях в Софии, сообщает Sputnik.

Маршал-Силла выступал в весовой категории свыше 87 килограммов. В финальном поединке он одолел россиянина Владислава Ларина и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Среди белорусов бронзовую медаль завоевал также Игорь Козлов (54).

Следующий чемпионат Европы пройдет в Великобритании в  2022 году.

Непростой путь Силлы


Арман-Маршалл Силла ранее дважды завоевывал золотые медали чемпионатов Европы (в 2014 и 2016 годах). Первую в истории белорусского тхэквондо путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро спортсмен добыл в январе 2016 года на турнире континентальной олимпийской квалификации в Стамбуле. Однако из-за допингового скандала Игры Силле пришлось пропустить: в крови спортсмена нашли запрещенный препарат – мельдоний.

Арман рассказывал в интервью Sputnik о своих планах, а также о том, чем занимался и как пережил непростой период в своей жизни.

Тхэквондист связывает перспективы с Токио и с Парижем-2024 - в феврале ему уже можно выступать на турнирах, а отбор на Игры пройдет в мае.

"Еще успеваю. Худшее позади, дисквалификация сделала меня только сильнее. Буду возвращать свою форму и удивлять любителей тхэквондо", – отмечал Силла Sputnik.
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