Санстанция закрыла до 2023 года поле одной из лучших футбольных школ
Санстанция закрыла до 2023 года поле ДЮСШ-2 в Борисове, это была единственная площадка в городе, пригодная для тренировок.
Только в ДЮСШ-2 занималось около 250 детей. Не говоря о частных школах.
Официальная причина — поле не соответствует санитарным нормам. Проверка на стадион пришла после жалобы жителя города. ДЮСШ-2 не в состоянии исправить нарушения без государственного бюджета, а его нет, отмечает "Родны футбол".
15:02 11/04/2021
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