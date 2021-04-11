+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Санстанция закрыла до 2023 года поле одной из лучших футбольных школ

Санстанция закрыла до 2023 года поле ДЮСШ-2 в Борисове, это была единственная площадка в городе, пригодная для тренировок.



Только в ДЮСШ-2 занималось около 250 детей. Не говоря о частных школах.

Официальная причина — поле не соответствует санитарным нормам. Проверка на стадион пришла после жалобы жителя города. ДЮСШ-2 не в состоянии исправить нарушения без государственного бюджета, а его нет, отмечает "Родны футбол".
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]