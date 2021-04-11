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На ЧЕ-2021 в Москве Андрей Арямнов показал худший результат в карьере на официальных стартах

В Москве в рамках чемпионата Европы по тяжелой атлетике белорус Андрей Арямнов соревновался в группе "Б" категории свыше 109 кг. Группа "А", в которой выступит белорус Эдуард Зезюлин, стартует в 16.00.



Олимпийский чемпион Пекина при собственном весе 119,68 кг поднял на турнире всего 375 кг в сумме (5-е место в группе "Б"). Это на 51 кг меньше, чем белорус осилил на ЧМ-2019.

Для официальных стартов (ОИ, ЧМ, ЧЕ) это худший результат в карьере 32-летнего борисовчанина, ранее выступавшего в более легких весовых категориях.

От мужской сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио поедет только один штангист. Его имя назовут в июне после чемпионата Беларуси.
Прессбол
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