СМИ: Милевский покинет «Минай» летом. Клуб разочарован в возможностях футболиста
«Минай» прекратит сотрудничество с форвардом Артемом Милевским, сообщает «Спортивка».
Пришло время отдыха?
Контракт был подписан на 1,5 года, но будет разорван этим летом.
«Минай» разочарован в возможностях 36-летнего футболиста.
К тому же клуб сможет разгрузить зарплатную ведомость, ведь Милевский получает около 8-10 тысяч евро в месяц.
Он провел 5 матчей за «Минай» после перехода зимой. Статистика здесь.
11:37 11/04/2021
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