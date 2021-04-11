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Беларус Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии

Беларус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Софии (Болгария).



Единственный из беларусской мужской дружины спортсмен, попавший в число 36-ти финалистов набрал в сумме 1451 очко. Победу праздновал представитель Республики Корея Чон Ун Тэ, на счету которого 1457 очков. Серебряную медаль выиграл венгр Роберт Каса – 1455 очков.

В женских состязаниях первенствовала француженка Мари Отейза – 1367 очков. Серебро у британки Кейт Френч  – 1360 очков. Замкнула тройку призеров полька Анна Малишевска  – 1348 очков.


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