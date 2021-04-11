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Лукашенко наградил Вудкрофта своей медалью и потребовал выиграть такую же

Александр Лукашенко подарил свою медаль главному тренеру минского "Дианмо" Крэйгу Вудкрофту, сообщил Telegram-канал "Пул первого".




Команда президента в субботу во втором поединке финальной серии разгромила сборную Брестской области со счетом 12:4 и стала в 12-й раз обладателем чемпионского титула.

После награждения Александр Лукашенко снял медаль со своей шеи и повесил наставнику "Динамо-Минск" со словами: "чтобы на будущий год выиграл вот такую медаль". Вудкрофт поблагодарил.

Вудкрофт стал рулевым минского клуба в сезоне 2016/2017, однако был вынужден покинуть команду. Пост главного тренера канадский специалист занял вновь в 2019 году.

В прошедшем сезоне минский хоккейный клуб "Динамо" пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, после того, как финский "Йокерит" обыграл подольский "Витязь". Однако в плей-офф Кубка Гагарина минчане надолго не задержались, проиграв в 1/8 финала встречи СКА.

После проигрыша Вудкроф заявил, что хоккеисты минского "Динамо" сделали все, что могли, и проводили чуть ли не идеальные игры.

"Зубры" всего четыре раза за свою карьеру добирались до плей-офф Кубка Гагарина, и каждый раз минчане вылетали из розыгрыша на стадии 1/8.
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