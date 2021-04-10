



Брестское "Динамо" за зиму проделало путь от недавнего чемпиона до команды с сомнительными перспективами. Александр Зайцев ушел в "Рух", забрав с собой финансы, игроков "основы" и даже академию. В общем, "Динамо" оказалась в опасности сваливания туда, откуда еще сравнительно недавно выбралось. Там, где было объявление от "триджике", тренер, которому не хватало на джинсы и игроки, которым не платили зарплату.





Клуб вернулся в государственную собственность и все начал почти с нуля. Почти: новое руководство оставило у руля команды Сергея Ковальчука, который знает, каково это — работать не в комфортных, а в близких к кризисным условиях. Причем тренерский штаб получил двухлетние контракты и карт-бланш.





История противостояний двух одноименный клубов однозначно говорит в пользу минчан. Они одержали 31 победу, в активе команды из Бреста 15 викторий. Да и в целом, учитывая разницу в кадровых ресурсах, фаворитами считаются именно гости. Компания "Париматч" предлагает коэффициент 1.92 на победу минского "Динамо", а на викторию брестчан — 4.50.





Несмотря на все обстоятельства, новый директор клуба Эрнест Николайчук заявил: ни о какой борьбе за выживание и речи быть не может. Он обещал статусных футболистов и достойный футбол не ниже уровня середняков чемпионата Беларуси. Естественно, все это воспринималось с известной долей скепсиса. Тем более, что пост спортивного директора "Динамо" занял бывший глава местного универмага, не самого коммерчески успешного предприятия.





На трансферном рынке клуб избрал самую доступную и очевидную стратегию. "Динамо" пригласило опытных игроков, которые когда-то начинали на берегу Буга, — Эдгара Олехновича, Виталия Гайдучика, Владимира Щербо, — завербовало нескольких экс-футболистов "Городеи", которые освободились из-за расформирования клуба, сумело сохранить в команде Павла Седько, что тоже большое дело. А еще отыскало неплохих легионеров в лице словака Давида Ивана, карьеру которого в серии "А" приостановила травма, и нигерийца Мухтара Сануси, который вполне может стать джокером. И, конечно, собрала местную молодежь.





И такой сплав молодости и опыта на старте сезона работает, причем довольно эффективно. Понятно, что при имеющихся ресурсах ожидать от Ковальчука зрелищного атакующего футбола — глупо. Но наставник Бреста вновь проявляет себя, как умелый антикризисный менеджер, который в стесненных условиях способен давать определенный результат. То, что впечатляет в брестском "Динамо", это грамотная и добротно выстроенная игра в защите. Опытные Гайдучик, Щербо, Слабашевич и примкнувший к ним экс-игрок "Торпедо"-БелАЗа Аффи действуют надежно, снимая весь "верх" и не позволяя бомбардировать ворота с близкого расстояния. А за их спинами добротно работает Роман Степанов — у него 15 сэйвов в трех турах. И ни одного пропущенного мяча. Не пропустили брестчане даже от БАТЭ — именно благодаря слаженной и массированной оборонительной линии и помощи со стороны хавов и форвардов.





Оба "Динамо" еще не пропускали в нынешнем сезоне, больше "сухих" команд в высшей лиге не осталось. Коллектив Леонида Кучука традиционно надежно действует в обороне, стремится исключить риск и ошибки. Брестчане же выстраивают наиболее оптимальную тактику исходя из имеющихся ресурсов. Есть ли вероятность, что защитные линии сегодня будут сильнее нападающих? Компания "Париматч" предлагает коэффициент 1.71 на то, что обе команды не забьют. И коэффициент 2.70 на то, что в игре команды организуют не больше одного гола на двоих.





Но оборона — полдела, только с ней в тройке идти сложно. В трех матчах брестчане забили пять голов, правда, четыре из них пришлись на долю аутсайдера турнира "Спутника". Лучшим бомбардиром "Динамо" прямо сейчас является 18-летний Александр Шестюк. Парня в свое время отчислили из Академии БФФ за "бесперспективностью", и сейчас он стремится доказать ошибочность того решения. Молодой нападающий за межсезонье набрал отменную физическую форму, которая позволяет ему играть без замен. А еще у него присутствует отличное голевое чутье. Умение нападающего зачастую означает, что он может реализовать тот самый, единственный за весь матч момент. Так случилось в стартовом туре с "Неманом": Шестюк использовал возможность, и его гол стал победным. Гродненцы стучались в закрытую дверь, но открыть ее так и не смогли. Как итог, у брестчан практически лучший старт в истории. Семь очков в трех турах — повторение сезона-1998. Веселее было только в чемпионский год, когда команда добыла три победы из трех.





Потенциальные проблемы "Динамо" очевидны. Команда создает слишком мало моментов. Защитник брестчан в матчах с "Неманом" и БАТЭ помогала сама фортуна, то долго так продолжаться не может. Да и в условиях, когда надо отыгрываться, "Динамо" в этом сезоне мы еще не видели. Способна ли команда перестроиться и играть первым номером в критической ситуации? И может ли она генерировать возможности в играх с середняками и топами?





Еще один вопрос связан с финансами. Обеспечит ли руководство "Динамо" стабильное финансирование на протяжении всего сезона? От этого, как вы понимаете, зависит очень многое. Если не все.





Сегодня очередной экзамен. Минское "Динамо" Кучука тоже не пропускает, но атакующий потенциал этой команды несравнимо выше. А еще минчане умеют играть по счету и "сушить". Удастся ли "бело-голубым" взломать наконец непроходимую оборону брестчан? И останутся ли гости из столицы "сухими" по итогам четвертого тура? Или зрителей ждет незрелищная безголевая ничья? Узнаем уже вечером. В 20.00, на ОСК "Брестский".







