



«Команду довольно предсказуемо принял Георгий Кондратьев. Пока – как исполняющий обязанности. Его реакция на звонок журналиста с просьбой прокомментировать скорое назначение весьма показательна: вряд ли заслуженный в белфутболе человек рад тому, что снова порулит национальной командой.





Возможно, Кондратьева грызет совесть. Личное общение с ним пусть и было незначительным, но всегда приятным. Абсолютно убежден, что это максимально порядочный человек. Да и ситуация, когда дело главного тренера подхватывает ассистент, довольно распространенная. Но все же не в штабе, который провалил все стоявшие перед сборной задачи. И тем более не в штабе «единомышленников», как его публично назвал Владимир Базанов буквально два с половиной месяца назад.





Мое мнение: и Ровнейко, и Сулима, и Мархель-младший, и Кондратьев должны были последовать за товарищем, которого АБФФ отправила в тираж.



