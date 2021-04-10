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Владислав Татур: «Как удалось выяснить, в АБФФ предпочли бы оставить все, как есть, но Мархеля пришлось убирать – решение принималось на более высоком уровне»

Журналист и инсайдер Владислав Татур поделился мнением об уходе Михаила Мархеля с поста главного тренера сборной Беларуси.


«Команду довольно предсказуемо принял Георгий Кондратьев. Пока – как исполняющий обязанности. Его реакция на звонок журналиста с просьбой прокомментировать скорое назначение весьма показательна: вряд ли заслуженный в белфутболе человек рад тому, что снова порулит национальной командой.

Возможно, Кондратьева грызет совесть. Личное общение с ним пусть и было незначительным, но всегда приятным. Абсолютно убежден, что это максимально порядочный человек. Да и ситуация, когда дело главного тренера подхватывает ассистент, довольно распространенная. Но все же не в штабе, который провалил все стоявшие перед сборной задачи. И тем более не в штабе «единомышленников», как его публично назвал Владимир Базанов буквально два с половиной месяца назад.

Мое мнение: и Ровнейко, и Сулима, и Мархель-младший, и Кондратьев должны были последовать за товарищем, которого АБФФ отправила в тираж.

Теперь про «подал в отставку». Как удалось выяснить, все было немного не так. Почти неделю боссы АБФФ молчали в ожидании решения по тренеру. В Доме футбола предпочли бы оставить все, как есть, но Мархеля пришлось убирать – решение принималось на более высоком уровне. Тренеру объяснили, как максимально красиво оформить уход – с официальной формулировкой о «взаимном решении», – написал Татур для Tribuna.com.
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