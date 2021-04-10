Тайский бокс и кикбоксинг – одни из самых протестных видов спорта в Беларуси, представители которого не молчат о происходящем в стране. Самым активным из бойцов приходится переносить на себе репрессии не только со стороны властей. Нередко пресс происходит от собственной федерации, которая совсем недавно отчитывалась об успехах своих чемпионов и помогала с подготовкой к соревнованиям.





Виталий Гурков









Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу покинул Беларусь за несколько дней до президентских выборов-2020. Гурков эмигрировал в Киев по нескольким причинам. До 9 августа Виталий замечал за собой слежку. К примеру, на митинге в поддержку Светланы Тихановской на площади Бангалор за спортсменом следили два силовика.





«Я принял решение не возвращаться, потому что знал, что за мной следят. Ходили сотрудники за мной на всех акциях. Мне дали понять, что возвращаться в Беларусь небезопасно», – объяснял Гурков.

Такое внимание к своей персоне боец связывает с его дружбой в юности с футбольными фанатами и анархистами, которые всегда были на карандаше у правоохранителей. С некоторыми активистами ультрас и левых движений Гурков общается до сих пор. Когда Гурков улетал из Минска, его дополнительно проверили на беларусской таможне в аэропорту, но все же выпустили из страны.





Через два месяца после выборов некоторые подробности эмиграции раскрыл лидер BRUTTO Сергей Михалок. Певец поведал о словах тогдашнего министра МВД Юрия Караева, который возглавляет Белорусскую федерацию кикбоксинга и таиландского бокса.





«Караев на совещании сказал: «Я не хочу, чтобы мои омоновцы поломали вашему Гуркову руку». А у Виталика стаж борьбы уже лет 20. Ему пора уже и за свою жизнь побороться. Мы боролись за победу в Украине и живем уже шесть лет. Здесь мы вам показываем, для чего все это делается», – сказал Михалок в своем Instagram.





С тех пор Гурков, подписавший письмо спортсменов за новые выборы и против насилия силовиков, живет в Киеве и не собирается возвращаться в Беларусь даже после смены режима. Виталий запланировал открыть в украинской столице свой зал и продолжить участие в творчестве BRUTTO.





Юрий Булат





Неугодным власти оказался и этот титулованный боец и тренер. Булат воспитал не одного чемпиона мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, а также руководит собственным клубом Bulat Gym, где нередко можно услышать беларусский язык. Иногда Юрий у ринга помогал во время заграничных выступлений Гуркову.





В октябре 2020 года легенду беларусского муай-тай суд приговорил к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. При этом имелись доказательства того, что Булат вместе с семьей в момент правонарушения находились в другом месте. Коуч проводил арест на Окрестина, куда к нему не пускали адвоката, что объясняли «сложной эпидемиологической ситуацией».





Никита Шостак









Чемпион Европы-2017 и серебряный призер чемпионата мира-2019 по тайскому боксу подписал письмо свободных спортсменов, после чего почувствовал на себе давление со стороны федерации. Перед чемпионатом Беларуси его тренер Виталий Тишуров, подписавший провластное письмо, сообщил, что анализ якобы показал у Шостака коронавирус. Боец не поверил и прошел тестирование в независимой лаборатории. Там спортсмену ответили, что тот уже переболел COVID-19, который в его организме неактивен и поэтому не нанесет вреда окружающим. С бумагами Шостак поехал в судейскую коллегию, но та не стала принимать новые результаты тестов. В итоге чемпионат страны Никите пришлось пропустить.





«Как-то слишком много совпадений, и в какую-то ошибку я не верю. Все было сделано так, чтобы до соревнований меня не допустить», – резюмировал историю Шостак.





На этом прессинг не закончился. Спортсмена не поставили на ставку Минспорта. После Шостак лишился стипендии на 2021-й от спортивного клуба, руководимого Дмитрием Лукашенко. Причина оказалась как раз в не по своей воле пропущенном Шостаком турнире – без победы на нем триумфа на чемпионате страны по тайскому боксу оказалось мало, чтобы получить деньги. Кроме этого, Никиту не включили в основной состав нацкоманды, отправив в резерв. При этом соперник, которого Шостак одолел в полуфинале, оказался в первой команде.





Сергей Скиба









Трехкратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы по тайскому боксу также подписал открытое письмо свободных спортсменов. Параллельно со спортивной карьерой Сергей работал оператором технологических установок на «Нафтане».





Вскоре после автографа под письмом тренер Скибы Петр Хаменок рассказал, что его подопечный и «еще несколько человек, которые также поставили свои подписи, отчислены из национальной сборной и дисквалифицированы из федерации». После этого у Сергея состоялся разговор с первым заместителем главы федерации Анатолием Симончиком, заявившем, что спортсмену нечего делать в федерации и спорте, раз он пошел в политику – именно так трактовалась подпись за честные выборы.





Скиба собирался подтвердить свое мастерство на чемпионате Беларуси, но Симончик в разговоре намекнул, что будет собрана комиссия, которая имеет право не допустить спортсмена на первенство страны. Другие функционеры из федерации говорили, что Сергей «предал Караева». Тогда боец понял, что шансов попасть на турнир у него нет, и просто не стал подавать заявку.





После этого спортсмен вынужденно уволился с «Нафтана» и покинул страну, чтобы его семья находилась в безопасности. Скибу давно регулярно звали поработать за границей – боец отказывался из патриотизма, но в 2020 году вынужден был воспользоваться одним из предложений.





Иван Ганин









Этого титулованного тайца, который собственными глазами видел, что происходило в стране после выборов, можно назвать заметным активистом Свободного объединения спортсменов Беларуси. 8 ноября его задержали вместе с легкоатлетом Андреем Кравченко, когда те находились в автомобиле на одной из столичных парковок. По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками «Хочешь, как на Украине?» и «А что ты, #### [самка собаки], себе думал!?». Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками.





В Минске задержали топов белспорта – они боролись с давлением на спортсменов и теряли работу, чтобы продолжать говорить





Суд проговорил обоих к 10 суткам административного ареста, которые отбывали в жодинском СИЗО.





«После того, как охранник ударил, возникло желание заржать». Классный боец – о том, как сходил на сутки (ОМОН удивил, гордость пострадала)





Иван также не смог поучаствовать в чемпионате Беларуси, из-за чего потерял место в национальной сборной, где находился 12 лет. После этого таец получил известие, что его отчислили из спортивной школы. Однако всему этому сломить дух Ганина не удалось. Боец продолжает активно участвовать в жизни SOS BY.





Алексей Кудин









Многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу называют вторым в MMA по статусу белорусом после Андрея Орловского – беларус выиграл 26 из 40 боев смешанного стиля. Сейчас карьера и свобода Кудина находятся под угрозой. Вечером 10 августа Алексей встретился с другом в центре Молодечно. Там же находился ОМОН в полной амуниции, начавший избивать людей без разбора. Досталось и бойцу, который «вырубил» одного из силовиков и чудом выбрался из эпицентра событий





Но на этом история не закончилась. Кудин отправился в больницу, чтобы получить помощь врачей, но по дороге его задержали силовики, возбудившие уголовное дело за сопротивление. Через несколько дней спортсмен появился на экране госТВ с раскаянием за нанесенные телесные повреждения. Через две недели Алексея отпустили из изолятора, поместив под домашний арест.





В октябре кикбоксера осудили за события 10 августа по статье 23.34 за участие в несанкционированном мероприятии на 25 базовых величин (тогда 637 рублей). Штраф Кудина оплатил Фонд спортивной солидарности. К ноябрю в суд передали дело о сопротивлении силовикам, однако на заседание Алексей не явился – к тому времени беларус уже находился за границей.





Отправил силовика в нокаут, получив удар дубинкой, при аресте трижды стреляли в упор. Первое интервью бойца Кудина после побега из Беларуси





В январе Кудин был задержан в России (попал он туда напрямую из Беларуси или зачем-то приехал из ЕС – до сих пор точно неизвестно). Белорусские спортсмены написали не одну петицию к российским властям с просьбой о приостановке экстрадиции чемпиона в Беларусь. В данный момент Кудин находится под стражей в России, где написал заявление о просьбе предоставить политубежище.





Александра Ситникова





После выборов многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратная бронзовая призерка чемпионатов Европы по муайтай выступила против насилия, пыток и необъяснимых арестов со стороны силовиков. Тогда девушка еще не могла предположить, что все этой ей придется испытать уже в октябре.





13-го числа в Минске после работы задержали Ситникову, которая купила торт и собиралась поздравлять маму с днем рождения. Спортсменку доставили на Окрестина, признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии по фото в соцсетях и осудили на 10 суток ареста.





Суд за фото, СИЗО без отопления и рассказы про мешок на голову. Чемпионка по муай-тай в шоке после 10 суток ареста





Однако заключением изменить убеждения Ситниковой не удалось – чемпионка продолжает выступать за свободную Беларусь.







