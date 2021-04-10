+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Герасименю на стенде «Спортивная гордость БГЭУ» заменили на Андрея Богдановича

На стенде «Спортивная гордость БГЭУ» в спортивном корпусе ВУЗа фотографию главы фонда спортивной солидарности Александры Герасимени заменили на фото гребца Андрея Богдановича.


Герасименя является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр, один раз выиграла бронзу на ОИ, чемпионкой мира, чемпионкой Европы.

Андрей Богданович выигрывал Олимпиаду, был серебряным призером ОИ.

Напомним, СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени

Андрей Богданович является подписантом провластного письма спортсменов.
Источник: Трибуна
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]