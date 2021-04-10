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Белорус Петр Асаенок выиграл два серебра на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Белорус Петр Асаенок, выступающий в весовой категории 96 кг, выиграл малое серебро в рывке и занял второе место по сумме двоеборья.


Фото из архива

Медаль в рывке уроженцу Речицы принесла попытка на 172 кг. В упражнении толчок Петр Асаенок поднял 202 кг, всего 374 кг в сумме двоеборья. Опередить нашего спортсмена в двоеборье смог лишь атлет из Грузии Антон Плесной - 393 кг (180 кг + 213 кг). Третье место после двух упражнений занял армянин Хакоб Мкртчан - 372 кг (160 кг + 212 кг), сообщает БЕЛТА.

Таким образом, на счету белорусской команды 2 серебра и 2 бронзовые награды. Ранее на континентальном форуме в Москве отличились Геннадий Лаптев (61 кг), выигравший малую бронзовую награду в рывке, и Дарья Наумова (76 кг), также ставшая обладательницей малой бронзы в упражнении толчок.

Чемпионат Еропы по тяжелой атлетике в столице России продлится до 11 апреля.
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