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Проведение матчей Евро-2020 со зрителями подтвердили в восьми странах

Еще четыре города должны определиться с этим вопросом до 19 апреля.


Фото: УЕФА | Евро-2020

Проведение чемпионата Европы по футболу со зрителями на стадионах утверждено в восьми городах.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, пишет Фокус, в зависимости от города, заполняемость стадионов составит от 25 до 100%.

"Восемь принимающих стран подтвердили вместимость своих стадионов, основываясь на своих прогнозах по ситуации с коронавирусом", – сказано в сообщении.
 
Так, Санкт-Петербург (РФ)подтвердил 50% заполняемость арены. В Будапеште (Венгрия) готовы к полной заполняемости стадиона зрителями, если на них будут маски и перчатки.

Баку (Азербайджан) подтвердил заполняемость своей арены на 50%, болельщикам придется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания) и Глазго (Шотландия) подтвердили заполняемость в 25-33%.

Лондон (Великобритания) заявил о готов к минимальной вместимости в 25% для трех групповых матчей и матча 1/8 финала, надеясь увеличить ее к полуфиналам и финалам.

В свою очередь, Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Бильбао (Испания) и Дублин (Ирландия) должны предоставить дополнительную информацию о своих намерениях до 19 апреля.

Напомним, Евро-2020 состоится в 2021 году в 12 городах Европы. Он должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии. Все принимающие турнир города подтвердили свою готовность организовать матчи в 2021 году.

Ранее в УЕФА решили не отказываться от формата проведения Евро-2020, он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, как было ранее запланировано.
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