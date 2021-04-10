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"Кайрат": у нас долгосрочный контракт с Алексеем Шпилевским, и сам тренер счастлив находиться в составе "желто-черной" семьи

Пресс-служба алматинского "Кайрата" прокомментировала слухи об уходе белорусского наставника Алексея Шпилевского.


"Футбольный клуб "Кайрат" официально заявляет, что не рассматривает кандидатов на пост главного тренера. У клуба долгосрочный контракт с Алексеем Шпилевским, и сам тренер счастлив находиться в составе "желто-черной" семьи", — сообщает пресс-служба алматинцев, пишет Прессбол.

33-летний белорусский специалист трудится в "Кайрате" с января 2019 года. В прошлом сезоне клуб впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. Летом алматинцам предстоит выступить в квалификационных раундах Лиги Чемпионов.
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