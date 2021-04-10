



"Футбольный клуб "Кайрат" официально заявляет, что не рассматривает кандидатов на пост главного тренера. У клуба долгосрочный контракт с Алексеем Шпилевским, и сам тренер счастлив находиться в составе "желто-черной" семьи", — сообщает пресс-служба алматинцев, пишет Прессбол.





33-летний белорусский специалист трудится в "Кайрате" с января 2019 года. В прошлом сезоне клуб впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. Летом алматинцам предстоит выступить в квалификационных раундах Лиги Чемпионов.











