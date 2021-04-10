Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Форвард оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1), пишет oxu.az со ссылкой на "Чемпионат".
Также на награду были номинированы полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, отметившийся голом в игре с дортмундской "Боруссией" (2:1), дважды поразивший ворота голкипера "Баварии" Мануэля Нойера нападающий "Пари-Сен Жермен" (2:3) Килиан Мбаппе, а замкнул список претендентов хавбек "Челси" Жоржиньо, на счету которого голевая передача в игре с "Порту" (2:0).
Винисиус оформил дубль в первой игре четвертьфинала с "Ливерпулем" (3:1) и стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Кака (21 год и 336 дней), оформившего в 2004 году дубль в игре против "Депортиво" (4:1).
08:25 10/04/2021
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