Трибуна » и онлайн-гипермаркет 21vek.by продолжают совместный проект, в котором белорусские спортсмены первой величины рассказывают о самых ярких моментах из своей карьеры, которые запомнили на всю жизнь и говорят о них с удовольствием.





К 27 годам кикбоксер Чингиз Аллазов выиграл почти все. Боец – 14-кратный чемпион мира. Титулы он брал и как любитель, и как профессионал. На его счету около 300 боев в различных турнирах и всего 6 поражений. Этнический азербайджанец может много и долго рассказывать про свои победы, но особо выделяет 2017 год, в котором сперва стал чемпионом мира в «К-1», а через несколько месяцев в другом титульном бою получил мощнейший нокдаун, но собрался и «одной левой» победил. Боец поделился с нами воспоминаниями о своем пути к вершинам и том самом поединке.





– Моя семья переехала в Минск в 1994 году, когда мне было 9 месяцев. Мы просто приехали сюда к отцу с дедушкой, которые к тому времени уже несколько лет тут жили и вели бизнес. С того времени я тут. Я с детства любил фильмы про единоборства и всегда равнялся на актеров из них. Любимый актер – Брюс Ли. Он хорошо играл в каждом фильме. Ну и Ван Дамм, конечно. Его «Кикбоксер» – фильм, который смотрели и обсуждали все. Пожалуй, это мой любимый фильм. Сейчас мне очень нравятся фильмы про индейцев: «Последний из Могикан», «Джеронимо» и так далее. Мне это близко. Люди воюют за свои территории и земли, показывая храбрость и силу, отстаивают жизненную позицию. Сейчас молодежь такое не смотрит. Им больше «Марвелы» нравятся. Самое интересное, что фильмы про индейцев я стал смотреть в 16 лет. Просто мой тренер – Андрей Гридин – ими увлекается. А мы здесь все из племени Gridin Gym :).





В детстве я жил на улице Славинского, и в двух остановках от моего дома был клуб «Чинук», в котором занимались знакомые ребята со двора и мои двоюродные братья. Они говорили моим родителям, что можно и меня отдавать. И в 9 лет отец наконец привел меня в зал. Я сразу прочувствовал атмосферу: запах пота, злые лица бойцов, заряженных на войну. И я захотел быть одним из них.





Помню, отец, когда вел в секцию, сказал: «Чингиз, ты должен быть мужчиной, который сможет постоять за себя и свою семью». И уже в 12 лет я смог нормально себя защитить. У нас на районе случалось всякое. Нередко происходили ситуации, когда приходилось постоять за себя. Недавно я обратил внимание на современных детей. Они слабые. Поэтому своего будущего сына я отдам в секцию единоборств. Этот спорт мотивирует, закладывает воспитание, закаляет. Дает понимание того, что, если ты хочешь чего-то достичь, надо работать.





Уже через несколько недель после начала тренировок я выиграл свой первый турнир, а еще через какое-то время стал чемпионом Беларуси. Тогда отец спросил: «Нравится?» Ответил: «Конечно! Даже не знаю, чем бы я еще занимался». Единоборства – это моя жизнь. Благодаря им я стал тем, кем являюсь – человеком с определенными понятиями и жизненными принципами. На ринге я погружаюсь в атмосферу гладиаторских боев. Напротив стоит профессионал, который может отправить тебя в нокдаун, нокаутировать, может победить по очкам. Он обучен и силен. Я выхожу победить, переиграть. Жалости к сопернику нет. Если для того, чтобы победить, мне нужно избить соперника, я буду это делать. Если нужно «поиграть» с ним, а потом вырубить – буду делать так. После гонга начинается охота друг на друга. Во время боя у меня такой адреналин! А когда поднимают твою руку, говоря, что победил… Об этом чувстве может быть написано много книг, но точно вкус победы не сможет описать никто.









В 12 лет я стал чемпионом мира среди юниоров. Я весил 39 килограмм, но так как в моей весовой категории никого кроме меня не оказалось, меня заявили в категорию до 42 кг. В финале я победил дагестанца, которому, к слову, проигрывал до этого. Он был старше меня на два года. После того успеха я захотел стать большим чемпионом, которому будут надевать пояса, а не вручать кубки и медали.





В 16 лет я попал к Андрею Сергеевичу Гридину и тут же понял, что такое по-настоящему потеть и уставать. Меня гоняли прилично, изматывали. И учили жизни. Например, до определенного момента про все свои бои говорил, что я победил. Но это неправильно. В единоборствах нет «я». Есть «мы». И тот путь, который пройден, сделал не кто-то один, а команда: боец, тренер, массажист, реабилитолог, спарринг-партнеры. Каждая победа – наша общая победа. Это в меня и заложил Андрей Сергеевич.





Свой первый профессиональный бой я провел в Чехии в 16 лет против Якуба Сафарика. Ему было 24 года, он был намного опытнее меня. Помню, перед выходом на ринг Андрей Сергеевич сказал: «Чингиз, тебе по силам спокойно разобраться». И я справился (Аллазов нокаутировал словака на 15-й секунде 1-го раунда – прим. Tribuna.com). Гридин – очень классный мотиватор. Всегда находит нужные слова. Он спокоен. Не заводит. Вот у голландцев и американцев другой подход. Они орут, бьют друг друга по щекам. У нас иначе. «Работаем спокойно, с холодной головой», «Будь внимателен и делай свое дело», «Ты готов» – такие слова Андрей Сергеевич произносит чаще всего. И это правильно. Не надо перегружать бойца лишними словами. Мне фразы «Чингиз, давай обнимемся и все» достаточно. То же самое касается и пауз между раундами. Неопытные тренеры начинают вываливать информацию сразу, но боец в первые секунды ничего не воспринимает. Когда ты становишься в угол самое главное – восстановиться, отдышаться и успокоиться. И только последние 10-15 секунд можно что-то послушать и запомнить. И это должны быть четкие, короткие реплики. А в начале перерыва лучше ничего не говорить. Иначе будет так: тебе наговорили, ты выскакиваешь на ринг и такой – «А что делать-то?!» Самое главное – тренера надо слушать. Он смотрит на тебя со стороны и ему виднее, и его подсказки могут быть самым важным фактором в бою.









В 2017 году меня пригласили на K-1 World GP – лучший промоушен в кикбоксинге. Тогда в Токио был турнир-«восьмерка» – восемь сильнейших бойцов сходятся и выясняют, кто сильнее, за один вечер. Чтобы стать чемпионом мира, нужно за пару часов одержать три победы. Было четыре бойца-японца и четверка лучших из остального мира. Первым моим соперником был японец Хироки Накаджима, вторым – голландец Джордан Пике. С ними расправился быстро – нокаутами. Финал был с Яшихиро Кидо. Это знаковый японский боец. Я помню, как смотрел его бои по «Евроспорту» и восхищался. Теперь же предстояло драться с ним. Но мое состояние было не очень. Во-первых, сказывалась давняя травма правой руки (нужна была операция), и фактически эти бои я проводил без нее. Хотя против Накаджимы пытался наносить ею удары, но сделал только хуже – она опухла. Во-вторых, в полуфинале при нокауте Пике он бросил мне «ответку» в глаз, и потом я допустил ошибку. В таких случаях нельзя сильно высмаркиваться, чтобы не усугубить, а я высморкался, и глаз моментально опух и «заплыл». И вот мне говорят, что через минуту выход, а я без правой руки и глаза: и бить не могу, и ничего не вижу. Но у меня было желание победить. Перед выходом на ринг сказал себе: «Это мой пояс».





Уже в первом раунде я отправил японца в нокдаун. Но во втором зазевался и уже сам пропустил сильный удар – тоже нокдаун. После такого мне надо было побеждать убедительно. Это Япония – без явного преимущества мне победу могли и не присудить. Поэтому я бился на максимуме и довел дело до победы. После боя Кидо плакал, а когда прямо на ринге давал интервью, возмущался: «Зачем вы этого бойца пригласили?! Я бы стал чемпионом!»









Победа в «К-1» – это историческое событие для меня. Было очень важно, чтобы этот пояс надели на меня. Я стал первым бойцом с постсоветского пространства, который выиграл этот пояс. Через год я защитил титул в бою с Хинато Ватанабэ, отправив его в нокаут во втором раунде. После этого нам предложили продлить контракт, но не сумели договориться и подписались с другим промоушеном. Немного обидно, что этого пояса у меня нет. Он остался в Японии. Такие правила. Через пару дней после боя ко мне в гостиницу пришли два человека в костюмах: «Чингиз-сан, пояс». Достали кейс, аккуратно сложили пояс и закрыли на ключ. А пояс очень классный. В кикбоксинге я не видел пояса красивее.





Я уже рассказывал про свой первый профессиональный бой в 16 лет. Так вот, когда мы тогда летели обратно, я заметил часы на руке Андрея Сергеевича. Это были золотые часы Montblanc. Они были очень красивыми. Я сказал: «Тренер, какие красивые часы у вас!» На что он ответил: «Чингиз, вот есть «К-1». Мы должны быть там. И когда ты выиграешь там чемпионский пояс, я тебе их подарю». К 2017-му я забыл об этих словах. После победы мы пошли с тренером на ужин, хотели посидеть в тишине и спокойствии. Заказали суши, и тут он достает коробочку: «Чингиз, помнишь, когда тебе было 16, я тебе пообещал подарить свои часы после победы в «К-1»? Эти часы теперь твои». Свои эмоции в тот момент я не передам словами. Такой поступок тренера – это что-то невероятное. Эта история сделала меня еще сильнее.





После Токио мне сделали операцию на правой кисти. Пообещали полное восстановление за 3-4 месяца, но этого не случилось. Процесс затянулся, и нам даже пришлось отменять один бой. Но защиту чемпионского пояса по версии NDC с Седриком Манфусом перенести не удалось. К ноябрю рука до конца не восстановилась, но выбора не было. Однако, изучив соперника, поняли, что можем с ним разобраться без правой руки. Он опасный боец, но я понимал, что могу его сдержать.





Уже по первому раунду понял, что я сильнее, а Седрик меня побаивается. В мире мало кто знал, что я толком не могу сжать правую кисть. Он думал, что я выжидал, чтобы ею ударить, а я подходил, делал обманку правой, а бил левой. Для него это был страх. Первый раунд я взял спокойно, а во втором пропустил мощнейший удар…









У меня есть привычка при блоке: я не всегда защищаю подбородок, а чуть поднимаю руку вверх. Седрик уловил этот момент и ударил. Это был его коронный удар (отметка 7:00 на видео ниже) Я упал и ударился головой о ринг. И ударился прилично. Был жесткий нокдаун. Многие после такого не встают, но я подскочил резко. Это не очень хорошо. Дело в том, что, когда ты пропускаешь удар, нужно полежать, пока судья не дойдет хотя бы до пяти в счете, восстановиться, подняться и вернуться в бой. Потому что удар для организма – это стресс. Чтобы понимали состояние, это как если вы покрутитесь хотя бы пару минут в одну сторону, а потом резко остановитесь. Вот такие ощущения. Ты не контролируешь ничего, и нужно время, чтобы прийти в себя. Я же подскакиваю сразу – ноги не держат, трясет, как от холода, но надо стоять. Тело еще не в себе, но уже надо фокусироваться и следить за соперником, который хочет тебя добить. Тогда я тоже подскочил рано – судья успел досчитать только до двух.





Последующие две минуты раунда не помню. Их из моей жизни будто стерли. Знаю, что он полетел меня добивать, а я защищался. После гонга стал в угол. Андрей Сергеевич говорит: «Смотри, Чингиз, первый раунд за тобой, второй ты проиграл». Я на него: «А какой раунд будет?» – «Третий. Ты был в нокдауне». Тут он понимает, что я не соображаю ничего, но я его успокаиваю: «Расслабьтесь. Сейчас разберусь». Не знаю как, но на третий раунд я вышел сфокусированным. Я контролировал все и увидел в глазах Седрика пустоту. Он не понимал, как после такого удара можно так быстро восстановиться. Я его перебил и спокойно выиграл.









Это единственный случай в моей карьере такого мощного нокдауна и быстрого восстановления после. Важный жизненный момент. Пропустил, встал, собрался и победил!





Фото: fightinfos.com, Ivan Garicue, архив Чингиза Аллазова.







