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Алонсо о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Это выводит «Мешков Брест» на уровень, на котором никто не был до нас в Беларуси»

Главный тренер «Мешков Брест» Рауль Алонсо поделился эмоциями после выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.


«Эта победа выводит нас на уровень, на котором никто не был до нас в этой стране. Мы очень рады и гордимся, что подарили такой праздник Бресту и всей Беларуси. Однако сегодняшний результат это только вершина айсберга, а под водой — очень много работы на протяжении нескольких лет, пишет Трибуна со ссылкой на пресс-службу «Мешков Брест».

Спасибо «Мотору», желаю этой команде успехов. Мы знали, что они выросли по сравнению с прошлым сезоном и играют намного лучше. Спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать нас на трибунах, мы вместе создали особенную атмосферу. Теперь мы попробуем сделать еще один невероятный шаг», – сказал Алонсо.

Напомним, «Мешков Брест» в 1/8 финала оказался сильнее украинского «Мотора» (30:32 – 1-й матч, 30:23 – 2-й матч).
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