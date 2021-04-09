



«Эта победа выводит нас на уровень, на котором никто не был до нас в этой стране. Мы очень рады и гордимся, что подарили такой праздник Бресту и всей Беларуси. Однако сегодняшний результат это только вершина айсберга, а под водой — очень много работы на протяжении нескольких лет, пишет Трибуна со ссылкой на пресс-службу «Мешков Брест».





Спасибо «Мотору», желаю этой команде успехов. Мы знали, что они выросли по сравнению с прошлым сезоном и играют намного лучше. Спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать нас на трибунах, мы вместе создали особенную атмосферу. Теперь мы попробуем сделать еще один невероятный шаг», – сказал Алонсо.





Напомним, «Мешков Брест» в 1/8 финала оказался сильнее украинского «Мотора» (30:32 – 1-й матч, 30:23 – 2-й матч).











