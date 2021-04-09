Задержан белорусский футболист Ростислав Шавель
Вступятся ли за футболиста его коллеги?
Фото: Трибуна
Снова задержан белорусский 20-летний нападающий Ростислав Шавель.
Других подробностей на данный момент нет, передает «Трибуна».
Напомним, до этого футболист уже дважды получал сутки ареста: в августе он получил 8 суток, а в ноябре – 13 суток. Оба раза за участие в мирных акциях протеста по статье 23.34 КоАП.
В декабре сообщалось, что футболиста задерживали в третий раз, но игрок был отпущен без суда.
В настоящий момент Шавель без клуба после расставания с «Городеей». В конце февраля сообщалось, что форвард находился на просмотре в «Крумкачах».
20:08 09/04/2021
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