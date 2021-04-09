Задержан белорусский футболист Ростислав Шавель

Фото: Трибуна





Снова задержан белорусский 20-летний нападающий Ростислав Шавель.





Других подробностей на данный момент нет, передает «Трибуна».





Напомним, до этого футболист уже дважды получал сутки ареста: в августе он получил 8 суток, а в ноябре – 13 суток. Оба раза за участие в мирных акциях протеста по статье 23.34 КоАП.





В декабре сообщалось, что футболиста задерживали в третий раз, но игрок был отпущен без суда.





В настоящий момент Шавель без клуба после расставания с «Городеей». В конце февраля сообщалось, что форвард находился на просмотре в «Крумкачах».



