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Мбаппе решил перейти в "Реал"

22-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с французским клубом.

 
 
Как сообщает испанское издание Cadena Ser, 22-летний игрок намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года, пишет football.by, трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Футболист выступает в составе "ПСЖ" с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету Мбаппе 37 матчей во всех турнирах, 32 гола и 9 ассистов.
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