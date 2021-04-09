Мбаппе решил перейти в "Реал"
22-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с французским клубом.
Как сообщает испанское издание Cadena Ser, 22-летний игрок намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале".
Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года, пишет football.by, трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
Футболист выступает в составе "ПСЖ" с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету Мбаппе 37 матчей во всех турнирах, 32 гола и 9 ассистов.
19:45 09/04/2021
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