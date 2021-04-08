Динамо-Минск (belarushockey.com)





На 2020-й год клуб просил у «Беларуськалия» оказать безвозмездную финансовую помощь в размере 12 млн долларов.





Больше всего предприятие вложило в 2008-м году – 17 млн долларов. Меньше всего – в 2019-м: 9 млн.





В период с 2008, а также с 2014 по 2019 год «Беларуськалий» вложил 92 млн долларов. За это время клуб дважды выходил в плей-офф.





Напомним, что «Беларуськалий» – крупное беларусское предприятие, производитель калийных минеральных удобрений, один из крупнейших в мире. Находится в Солигорске.















