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Флаг хоккейного клуба "Динамо-Минск" установят на Эвересте

Помимо флага "зубров", альпинист возьмет с собой копию Знамени Победы, государственный флаг Беларуси и капсулу с землей с Кургана Славы.

© Photo : хоккейный клуб "Динамо-Минск"

Альпинист и болельщик минских "зубров" Вадим Фролов поднимет на высочайшую точку земли флаг "Динамо", сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу клуба.

Флаг клуба альпинисту на Кургане Славы передал маскот минчан Зубрик.

Фролов уже становился первым белорусом, который покорил высочайшую точку Антарктиды – Массив Винсон. Теперь он собирается устроить для себя экзамен и подняться на Эверест – высочайшую точку Земли. Восхождение на гору займет около 50 дней.

Альпинист подчеркнул, что для него будет честью поднять на Эвересте флаг минского "Динамо", за игрой которого он следит. Он также возьмет с собой копию Знамени Победы, государственный флаг Беларуси и капсулу с землей с Кургана Славы.

Высота Эвереста, или Джомолунгмы (второе название горы), составляет 8848,86 метра. Турсектор Непала ежегодно получает до четырех миллионов долларов США от альпинистов, которые хотят покорить Эверест. В весенний период разрешение на восхождение стоит 5,5 тысячи долларов, осенью – 5 тысяч.
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