ISLA — это всемирная ассоциация спортивных юристов, предлагающих свои юридические знания даже в самых специализированных аспектах спортивного права.





«Партнерство BSSF с ISLA является важным элементом защиты прав беларуских спортсменов. Более того, мы надеемся, что партнерство разработает высокие стандарты соблюдения субъектами беларуского спорта принципов Олимпизма и основных положений международных спортивных правил. Такое партнерство — новый виток в развитии спортивного права в нашей стране!» – отметил исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.





«Самая важная цель ISLA — способствовать сотрудничеству между спортивными юристами со всего мира. Наши представители также помогают спортсменам в трудные периоды их жизни. Это также означает защиту прав атлетов.





Мы гордимся нашими представителями, которые поддерживают спортсменов на основе нашего нового партнерства с Беларуским фондом спортивной солидарности. Мы готовы продвигать права спортсменов там, где это необходимо, на индивидуальной основе!» – заявила президент Международной ассоциации юристов в области спорта Анна Якоб.







