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Два города-организатора ЧЕ-2020 пообещали 25% зрителей на трибунах Речь идёт о Бильбао и Амстердаме

Амстердам и Бильбао заявили о готовности принять зрителей на матчах Евро-2020.

Бильбао готов принять не меньше 25% от общей вместительности стадиона — порядка 13 тысяч зрителей.

Это возможно при условии, если  разрешат местные органы здравоохранения, а больницы не будут переполнены.

В Нидерландах примут не меньше 12 тысяч зрителей. Окончательное число будет определено позже государственными органами страны.
Sportarena.by
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