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Волейбольный агент: чтобы белоруску трудоустроить в Польше, в Белорусскую федерацию необходимо заплатить 3250 евро минимум

Волейбольный агент Дариуш Гриб в интервью журналисту "Прессбол" привел причины, затрудняющие процесс переезда белорусских исполнителей в сильные западные чемпионаты.

Иллюстративное фото


Сколько всего игроков трудоустроили в Польше, других странах Евросоюза?

- В Европе наблюдается тенденция к массовой эмиграции молодых волейболистов в американские университеты. Естественно, появляются вакантные места.

Однако есть трудности: очень сложно убедить клубы из Европы подписать спортсмена из Беларуси или Украины, даже если он игрок топ-уровня. Проблема в двух аспектах. Первый — уйма визовых документов. Второй — экономический. Возьмем, к примеру, волейболистку из вашей страны возрастом до 25 лет. Только в Белорусскую федерацию нужно заплатить как минимум 3250 евро. Кроме того, существует пошлина Европейской федерации — около 2000 швейцарских франков (1815 евро). И третий взнос в размере около 500 евро в пользу федерации той страны, в которую едешь. И так каждый год. В итоге почти 6000 евро с учетом организационных затрат.

Это если речь о втором дивизионе Польши. Если же говорить об игроке топ-уровня, этот показатель гораздо выше. Поэтому европейские клубы отдают приоритет американкам или игрокам из Европы, где трансферы гораздо дешевле, а федерации даже помогают спортсменам и денег не берут. Польская федерация также приходит на помощь своим спортсменам. Те, кто хочет играть за границей, могут рассчитывать на 50-процентную скидку. Не будем забывать, что трансферный сбор — для клуба только часть расходов.
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