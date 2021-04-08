Алимбекова передала музею НОК Беларуси свой хрустальный глобус

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Хрустальный глобус белорусская биатлонистка Динара Алимбекова получила после заключительного этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде – она выиграла молодежный зачет сезона 2020/2021 и заслужила приз Международного союза биатлонистов (IBU) как лучшая спортсменка в возрасте до 25 лет, пишет Sputnik.









"Мне очень приятно передать в музей НОК Беларуси этот глобус. Возможно, для кого-то из юных посетителей он станет стимулом для занятий спортом или своего рода целью для покорения новых вершин. Ведь все возможно", – приводит слова Алимбековой пресс-служба НОК.









Лучшая среди молодых биатлонисток мира





Алимбекова родилась в городе Абай Карагандинской области. В три года переехала с родителями в Беларусь, в город Чаусы Могилевской области. Там же стала заниматься спортом в местной детско-юношеской спортшколе – сначала бегала на лыжах, потом увлеклась биатлоном.





В международных соревнованиях начала участвовать с 2011 года.





Первый заметный успех пришел в 2015 году, когда на чемпионате мира среди юниоров в Раубичах Алимбекова в команде с Анной Сола и Дарьей Блашко завоевала золотую медаль в эстафете.





В 2017 году Динара завоевала серебряную награду в спринте и бронзовую в смешанной эстафете юниорского чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском (Россия).





Лучший результат спортсменки на уровне Кубка IBU – второе место в спринте на этапе в Бейтостолене в сезоне 2016/2017.





За год до Олимпийских игр в Пхенчхане Алимбекова получила травму плеча и долгое время думала об операции. К началу Игр у нее не было ни одного попадания в тридцатку сильнейших в личных гонках на Кубке мира.





И все же тренеры решились поставить ее в эстафету. В результате Алимбекова вместе с Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко стала обладательницей золотой награды. После Игр ей присвоили звание почетного гражданина Чаусов.





В 2019 году Динара стала бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной эстафете. А уже в прошлом году она победила в спринте и завоевала серебро в гонке преследования Кубка мира в Хохфильцене, стала лучшей на этапе Кубка мира в составе сборной Беларуси.





Музей НОК





Среди наиболее ярких экспонатов музея – вымпел с автографом президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча, приз Fair Play трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, медаль имени Пьера де Кубертена четырехкратной олимпийской чемпионки Елены Беловой, награды других именитых белорусских спортсменов.





Там же можно увидеть платье участницы парада физкультурников 1946 года, спортивную майку чемпиона Олимпиады 1960 года Сергея Макаренко (гребля на каноэ), факел и лампаду Игр 1980 года в Москве, венок олимпийской чемпионки 2004 года бегуньи Юлии Нестеренко и многое другое.















