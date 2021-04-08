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Старт турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" перенесен на неделю из-за коронавиурса

Начало турнира Большого шлема "Ролан Гаррос", который пройдет в мае во Франции, перенесено на неделю из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).


"Решение отложить начало "Ролан Гаррос" на одну неделю было принято в контексте недавнего ужесточения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса во Франции, пишет interfax.by. Перенос позволит выиграть дополнительное время и повысит возможность проведения турнира со зрителями на трибунах", - говорится в сообщении.
 
Таким образом, отборочный турнир соревнования стартует 24 мая, а основная жеребьевка - 30 мая.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен с мая на осень.
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