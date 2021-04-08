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Звезда Барселоны стал отцом в третий раз в один и тот же день

Интересно, что двое старших детей также появились на свет 8 апреля: старшая дочь Мия в 2016 году, а сын Амаро – в 2019.


 Антуан Гризманн. Фото: twitter.com/AntoGriezmann

Французский футболист, пишет korrespondent.net, нападающий Барселоны и национальной сборной страны Антуан Гризманн 8 апреля в третий стал отцом. О радостном событии спортсмен поделился со своими фанатами в Twitter.

"Альба Гризманн 8 апреля 2021 года в 10:24", - написал форвард.

Интересным фактом в семье Гризманна является то, что все его трое детей родились в один день – 8 апреля.

Отметим, старшая дочь Мия появилась на свет 8 апреля 2016 года, а сын Амаро – 8 апреля 2019.

Отныне 8 апреля семья будет отмечать уже не двойной, а тройной день рождения.

Антуан Гризманн с младшим ребенком. Фото: instagram.com/eri_chope 
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