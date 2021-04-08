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За 9 лет минское «Динамо» потратило на зарплаты 83 млн долларов

В распоряжении «Еврорадио» оказался документ, где сообщается о размере зарплатной ведомости минского «Динамо» с сезона 2012/2013.



Больше всего на зарплаты израсходовано из клубного бюджета в сезоне 2012/2013 – около 13,8 млн долларов. Далее ведомость зарплат снижалась от сезона к сезону.

До сезона 2016/2017 зарплаты еще держались на уровне 10 млн долларов на сезон, со следующего года эта цифра упала до отметки 7,7 млн.

В прошлом сезоне зарплатная ведомость «Динамо» составила 5,7 млн долларов.

Всего за 9 лет клуб потратил на зарплаты хоккеистов, тренерского состава и обслуживающего персонала 83 млн долларов.
Источник: Трибуна
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