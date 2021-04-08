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Дмитрий Калачев: «Большие проблемы сейчас не только у команд первой лиги, но и в высшей. Да и во всех сферах жизнедеятельности нашей страны»

Председатель «Днепра» Дмитрий Калачев поделился мнением о формате первой лиги после сокращения количества команд, а также рассказал о финансах в команде.



– В этом году в первой лиге будут играть 12 команд – как вам такой формат?

– То, что в три круга будет турнир – это хорошо, а то, что меньше команд стало – это, конечно, плохо.

– С чем это связываете? Почему стало меньше клубов?

– С финансами. Мы же все понимаем, что на сегодняшний день проблемы большие, причем, я думаю, что не только в первой лиге, но и в высшей. Да и во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. В первую очередь проблема с финансами, а во-вторых, наверное, маленький выбор футболистов сейчас стал. Но это слишком большой уже разговор.

– Кто фаворит в этом сезоне?

– Мне кажется, «Крумкачы», «Арсенал», «Белшина» и «Днепр». Может, кто-то еще выстрелит, от кого не ожидают. В принципе, так всегда происходит.

– То есть у вас задача – выход в высшую лигу?

– Я думаю, что Могилев всегда должен играть в высшей лиге – тут даже задачи можно не ставить, это само собой подразумевается, – сказал Калачев корреспонденту Tribuna.com.

 
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