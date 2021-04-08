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Уткин: Дал бы много денег, чтобы узнать, как руководство "Краснодара" выбирало Ганчаренко

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о назначении бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара".

"Замена тренера в "Краснодаре" оказалась довольно-таки ожидаемой. Еще до отставки Ганчаренко из ЦСКА все заговорили о том, что следующей его работой, скорее всего, будет "Краснодар". 

Я, честно говоря, не очень понимаю, почему была такая уверенность. Я бы дал очень много денег применительно к моим возможностям, чтобы поприсутствовать или хотя бы знать доподлинно, какие аргументы применялись в дискуссиях руководства "Краснодара" в пользу кандидатуры Ганчаренко. 

К сожалению, это не вопрос торга, потому что сколько бы я ни дал, чтобы это узнать, думаю, все равно Сергей Галицкий смог бы дать больше, чтобы я никогда этого не узнал", — сказал Уткин в ролике не своем YouTube-канале.
Источник: pressball.by
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