Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов









У ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол забил Маркиньос. У мюнхенцев отличились Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.





Как сообщается в Twitter УЕФА, в этом матче нападающий парижан Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов. Француз стал первым игроком в истории, забившим пять голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала ЛЧ в рамках одного сезона.





Ответная встреча состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция). Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.



