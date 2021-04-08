







Интересная игра дня пройдет в Нидерландах - "Аякс" и "Рома" будут бороться за путевку в полуфинал. Встреча состоится на стадионе Johan Cruyff Arena в Амстердаме.





Игрок голландском клуба Дэйли Блинд получил травму. Два других голкипера команды - Мартен Стекеленбург травмирован, а Андре Онана дисквалифицирован. У "Ромы" потерь больше. Игроки итальянского клуба Стефан Эль-Шаарави, Крис Смоллинг и Николо Дзаньоло пропустят матч из-за травм.





Среди стран "большой пятерки" не менее интересной обещает стать игра "Гранады" с "Манчестер Юнайтед". Доподлинно известно, что не будут выступать Эрик Байи, Фил Джонс и Антони Марсьяль, представляющие английский клуб. Под вопросом участие в игре Хуана Маты и Маркуса Рашфорда.





Встреча "Славии" с "Арсеналом" на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне сулит очередной сюрприз. Пражский клуб уже сумел в двух предыдущих этапах нейтрализовать британских представителей - "Лестер Сити" и "Рейнджерс". Защитники "Арсенала" Давид Луис и Киран Тирни участвовать в игре не будут, пока неизвестно, выйдет ли на поле норвежский полузащитник Мартин Одегор. Главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски по непонятным причинам не выпустит на площадку четырех игроков. Кроме того, два футболиста команды заразились коронавирусом, двое - травмированы.





Лига Европы





1/4 финала (первые игры)





"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)





"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)





"Динамо" (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)





"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)