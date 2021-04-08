Минская "Юность" стала 10-кратным чемпионом Беларуси

ГОМЕЛЬ — ЮНОСТЬ — 3:4 2ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)





ШАЙБЫ: 0:1 — Парфеевец (Когалев, Ковыршин, 03.39). 1:1 — Качеловский (В.Сушко, 11.00). 1:2 — Рассейкин (Тютяев, Мингалеев, 11.11). 2:2 — Магалецкий (Скоренов, Бойко, 40.47). 2:3 — Стефанович (Оксентюк, Дьяков, 45.33). 3:3 — Бойко (Нестеров, Скоренов, 58.10). 3:4 — Дрозд (Стефанович, 92.51).





Счет в серии — 0-4





"Ребята большие молодцы! Где надо, поднажали, где надо – потерпели. И все получилось. Очень рад за них", - поделился своим впечатлением от победы в эфире телеканала "Беларусь-5" главный тренер "Юности" Евгений Есаулов.





Для ХК "Юность-Минск" победа в чемпионате-2020/2021 стала 10-й в истории. Ранее клуб становился чемпионом в 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2015/2016, 2018/2019,2019/2020.



