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БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси

БАТЭ вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси.


Во время матча в Витебске пошёл мокрый снег​ / Скриншот с видео

В четвертьфинале борисовчане дважды одержали победу над "Витебском": сначала дома — 2:1, а после и в гостях — 3:2. Во время сегодняшнего матча в Витебске пошёл мокрый снег, передает Еврорадио.

Ранее в 1/2 финала Кубка вышли "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" и "Шахтёр". Жеребьёвка назначена на 8 апреля.
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