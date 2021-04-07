БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси
БАТЭ вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси.
Во время матча в Витебске пошёл мокрый снег / Скриншот с видео
В четвертьфинале борисовчане дважды одержали победу над "Витебском": сначала дома — 2:1, а после и в гостях — 3:2. Во время сегодняшнего матча в Витебске пошёл мокрый снег, передает Еврорадио.
Ранее в 1/2 финала Кубка вышли "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" и "Шахтёр". Жеребьёвка назначена на 8 апреля.
21:56 07/04/2021
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