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МОК о дискуссии вокруг Пекина-2022: «Присуждение права проведения Олимпиады не означает, что мы согласны с политикой или стандартами прав человека в стране»

В Международном олимпийском комитете (МОК) поделились мнением насчет роли организации в политической жизни стран-участниц.

 
Ранее Госдепартамент США заявил, пишет Р-Спорт, что не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады-2022, но обсуждает с другими странами подход к турниру в Пекине в связи со случаями нарушения прав человека в Китае

«Учитывая разнообразие участников Олимпийских игр, МОК должен оставаться нейтральным по всем глобальным политическим вопросам. Присуждение права проведения Олимпийских игр какому-либо национальному олимпийскому комитету не означает, что МОК согласен с политической структурой, социальными обстоятельствами или стандартами прав человека в этой стране.

Олимпийскими играми управляет МОК, а не правительства. МОК направляет национальным олимпийским комитетам приглашения к участию: приглашения исходят не от правительства страны-организатора. Глава государства принимающей страны, согласно сценарию МОК, может произнести только одно предложение – официально открыть Игры. Никакому другому политику не разрешается играть какую-либо роль, даже во время церемонии награждения.

Роль Олимпийских игр и МОК совсем недавно была признана в резолюции ООН. В резолюции признается олимпийская хартия и принцип отсутствия дискриминации. Мы твердо верим, что Олимпийские игры могут служить платформой для сотрудничества и конструктивного взаимодействия», – говорится в письме МОК.
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