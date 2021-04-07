+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Греческие гимнасты направили обращение президенту страны с жалобами на сексуальные домогательства

Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу обращение по поводу унижений и сексуальных домогательств в гимнастике. Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.


"Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме, пишет Прессбол, направленном президенту республики и премьер-министру, — не отдельные инциденты, а "система".

Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии", — как передает sport-express.ru, пишет газета "Ефимерида тон синтактон".

В начале этого года олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года София Бекатору сделала заявление, что более 20 лет назад в возрасте 21 года она подверглась насилию со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта. Позже в Греции стали появляться десятки сообщений о сексуальном насилии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]