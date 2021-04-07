Ожидаемо: сборная Беларуси опустилась в рейтинге ФИФА
ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля.
Сборная Беларуси опустилась на одну позицию ниже – с 88-го места на 89-е.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1783,38 очков;
2 (2). Франция – 1757,3;
3 (3). Бразилия – 1742,65;
4 (4). Англия – 1686,78;
5 (5). Португалия – 1666,12;
6 (6). Испания – 1648,13;
7 (10). Италия – 1642,06;
8 (7). Аргентина – 1641,95;
9 (8). Уругвай – 1639,08;
10 (12). Дания – 1631,55;
…
89 (88). Беларусь – 1276,79.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.
Источник: tribuna.com
17:32 07/04/2021
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