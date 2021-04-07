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Алексанр Ермакович продолжит карьеру в "Краснодаре" вместе с Гончаренко

Белорусский тренер Алексанр Ермакович продолжит карьеру в "Краснодаре".

Фото: Спорт24 

"Тренер ЦСКА Александр Ермакович в ближайшее время покинет московский клуб и перейдет в "Краснодар". Напомним, во вторник, 6 апреля, краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого на протяжении более чем четырех лет руководил армейцами.

Гончаренко привел ЦСКА к завоеванию Суперкубка России и дважды к серебряным медалям РПЛ", — говорится в сообщении Sport24.
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