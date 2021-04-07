Шпилевский может возглавить польский "Лех"

Польский клуб ведет переговоры с главным тренером «Кайрата», сообщает gloswielkopolski.pl. По информации издания, Шпилевский заинтересован в предлагаемой должности.





Напомним, в сезоне-2020 «Кайрат» под руководством 33-летнего специалиста выиграл чемпионат Казахстана. «Лех» в нынешнем сезоне идет на девятом месте в чемпионате Польши, набрав 29 очков после 23 матчей.