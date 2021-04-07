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Шпилевский может возглавить польский "Лех"

Беларуский специалист Алексей Шпилевский может возглавить «Лех».

Польский клуб ведет переговоры с главным тренером «Кайрата», сообщает gloswielkopolski.pl. По информации издания, Шпилевский заинтересован в предлагаемой должности.

Напомним, в сезоне-2020 «Кайрат» под руководством 33-летнего специалиста выиграл чемпионат Казахстана. «Лех» в нынешнем сезоне идет на девятом месте в чемпионате Польши, набрав 29 очков после 23 матчей.
Источник: tribuna.com
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