Белорус стал и.о. главного тренера ХК Донбасс









В нынешнем сезоне 45-летний белорусский наставник возглавлял Краматорск и вывел команду в 1/4 финала плей-офф УХЛ.





Ранее Микульчик работал в белорусских Лиде, Динамо-Молодечно и Шахтере Солигорск.





Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги. В полуфинале плей-офф дончане опережают в серии Днепр — 3:1. Вчера Донбасс разгромно проиграл херсонцам (0:4).





Следующий матч Донбасс и Днепр сыграют в четверг, 8 апреля. Начало встречи — в 18:00