Белорус стал и.о. главного тренера ХК Донбасс
Павел Микульчик назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК Донбасс. Игорь Чибирев прекратил работу с командой.
В нынешнем сезоне 45-летний белорусский наставник возглавлял Краматорск и вывел команду в 1/4 финала плей-офф УХЛ.
Ранее Микульчик работал в белорусских Лиде, Динамо-Молодечно и Шахтере Солигорск.
Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги. В полуфинале плей-офф дончане опережают в серии Днепр — 3:1. Вчера Донбасс разгромно проиграл херсонцам (0:4).
Следующий матч Донбасс и Днепр сыграют в четверг, 8 апреля. Начало встречи — в 18:00
09:58 07/04/2021
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