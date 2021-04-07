







«С Анхелем мы пережили много сложных моментов. В конце концов, он врач, а к врачу я обращаюсь, когда что-то идет не так.





Но Анхель очень положительный человек, и это важное качество в мире медицины. Он всегда излучает оптимизм. И он помогал мне находить решения проблем.





Без него я бы не смог выиграть некоторые турниры. Без врача, которому я доверяю, результаты были бы совершенно иными. Могу его только благодарить».