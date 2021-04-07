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Надаль о своем враче: «Без него я бы не смог выиграть некоторые турниры»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал об отношениях со своим врачом Анхелем Руизом Которро.



«С Анхелем мы пережили много сложных моментов. В конце концов, он врач, а к врачу я обращаюсь, когда что-то идет не так.

Но Анхель очень положительный человек, и это важное качество в мире медицины. Он всегда излучает оптимизм. И он помогал мне находить решения проблем.

Без него я бы не смог выиграть некоторые турниры. Без врача, которому я доверяю, результаты были бы совершенно иными. Могу его только благодарить».
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