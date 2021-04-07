«Мешков Брест» разместил в государственном банке вакансий объявление о поиске главного тренера. Зарплата – от 4336 рублей
«Мешков Брест» разместил в государственном банке вакансий объявление о поиске главного тренера.
Предполагаемая заработная плата – от 4336 рублей. Среди требований к соискателю: знание английского языка, наличие тренерской лицензии EHF Master Coach, высшее образование.
Отметим, такая процедура необходима для того, чтобы пригласить на указанную должность иностранного специалиста, либо продлить контракт с ним.
Сейчас «Мешков Брест» возглавляет испанец Рауль Алонсо. С ним команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече брестчане уступили на выезде «Мотору» (30:32). Ответный матч состоится в Беларуси 8 апреля.
09:07 07/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение