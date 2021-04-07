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«Мешков Брест» разместил в государственном банке вакансий объявление о поиске главного тренера. Зарплата – от 4336 рублей

«Мешков Брест» разместил в государственном банке вакансий объявление о поиске главного тренера.


Предполагаемая заработная плата – от 4336 рублей. Среди требований к соискателю: знание английского языка, наличие тренерской лицензии EHF Master Coach, высшее образование.

Отметим, такая процедура необходима для того, чтобы пригласить на указанную должность иностранного специалиста, либо продлить контракт с ним.

Сейчас «Мешков Брест» возглавляет испанец Рауль Алонсо. С ним команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.  В первой встрече брестчане уступили на выезде «Мотору» (30:32). Ответный матч состоится в Беларуси 8 апреля.
Tribuna
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