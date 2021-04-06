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На Играх стран СНГ в Казани разыграют почти 200 комплектов медалей в 16 видах спорта

Почти две сотни комплектов медалей разыграют на Первых играх стран СНГ, которые пройдут в Казани в сентябре этого года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Исполкома Содружества во вторник.



"193 комплекта медалей по 16 видам спорта разыграют участники I Игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани", - проинформировали в пресс-службе по итогам прошедшего 6 апреля в онлайн-формате заседания рабочей группы по подготовке и проведению Игр, пишет interfax.by.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Игры стран СНГ были учреждены Советом глав правительств СНГ в октябре 2019 года. Планируется, что соревнование будет проходить раз в два года поочередно в каждой из стран Содружества. При этом участвовать в играх могут также спортсмены, представляющие страны, не входящие в СНГ. Программу соревнований определяет страна-организатор.
 
Планируется, что участие в играх в Казани примут около 3 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет, будут задействованы 12 спортивных объектов.
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