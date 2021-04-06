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Виктор Ганчаренко возглавил "Краснодар"

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника ЦСКА беларуса Виктора Ганчаренко на пост главного тренера.

Контракт рассчитан до лета 2023 года, передает Чемпионат

Как ранее сообщалось, Ганчаренко был основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). 

В свою очередь, Ганчаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.

«Краснодар», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.
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